إصابة نجم الاهلي في مباراة زد بـ الدوري الممتاز

غادر نجم الاهلي مروان عطية مباراة زد، المقامة حاليًا بين الفريقين، مصابًا ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء استبدال كولر المدير الفني للاهلي مروان عطية بسبب الإصابة في الدقيقة 68 وحل بدلًا منه محمد مجدي أفشة.

وأقيم لقاء الاهلي ضد زد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب السلام.

ويتواجد الاهلي في المركز 9 بـ جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، من 9 مباريات فقط خاضها، بينما يتواجد زد في المرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة من 16 لقاء.

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تشكيل الاهلي لمواجهة زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – رضا سليم.