فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 33 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 33، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف.

ومن المقرر أن تغلق نافذة انتقالات الجولة يوم السبت المقبل الساعة 12 ظهرا.

إيفان توني (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه إسترليني

لقاء على أرضه مع شيفيلد يونايتد يمنح مهاجم برينتفورد فرصة مثالية للعودة لتسجيل الأهداف.

ويواجه توني فريق شيفيلد بعد تمريرة حاسمة واحدة خلال آخر ثماني مباريات له.

لكن الإحصائيات تسلط الضوء على التأثير الكبير للمهاجم على هجوم فريقه، إجمالي 14 تسديدة لتوني و11 كرة في منطقة الجزاء خلال مبارياته الأربع الأخيرة هي أكثر من أي زميل في الفريق.

باسكال جروس (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن تشكيل الكرات الثابتة التي ينفذها صانع الألعاب الألماني خطر كبير على فريق بيرنلي في الجولة 33.

ويحتل مضيفو جروس مرتبة بين الفرق الثلاثة الأخيرة في تلقي التسديدات من الركلات الثابتة والتسديدات الرأسية هذا الموسم.

كريس وود (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

يمتلك المهاجم النيوزلندي الشكل والتجهيزات اللازمة لإثبات أنه أحد أفضل اللاعبين أصحاب الميزانية المنخفضة في فانتازي.

وسجل وود في كل من الأسابيع الأربعة الأخيرة قبل مواجهته على أرضه مع ولفرهامبتون.

ميخايلو مودريك (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

يتمتع جناح تشيلسي بأداء قوي على أرضه قبل رحلة إيفرتون إلى غرب لندن مساء الإثنين.

وفشل مودريك في المساهمة بالأهداف مرة واحدة فقط خلال آخر خمس مباريات له في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج، حيث جمع هدفين وتمريرتين حاسمتين ليجمع 26 نقطة.

لوكاس باكيتا (وست هام) 6 مليون جنيه إسترليني

عزز لاعب خط الوسط البرازيلي إنتاجه قبل المباراة على أرضه أمام فولهام.

وركلة الجزاء التي سجلها باكيتا ضد ولفرهامبتون في الأسبوع الماضي تعني أنه سجل هدفين من أهدافه الأربعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة، خلال آخر خمس مباريات لفريق الهامرز.