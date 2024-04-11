شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .

كما تواجد طارق سليمان المدرب العام للمنتخب محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب الحراس و وليد بدري مدير إداري المنتخب و البرازيل مانويل مدرب الأحمال في مباراة الزمالك و الاتحاد .

ويستعد منتخب مصر لمعسكر شهر يونيو والذي يتخلله مباراتي بوركينا فاسو و غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٦ .