شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد السقا يزور مران طلائع الجيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد السقا على زيارة مران فريق طلائع الجيش اليوم الخميس، حيث ارتدى قميص الفريق، والتقط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني.

ويرتبط عبد الحميد بسيونى بعلاقة صداقة مع الفنان أحمد السقا .

واستأنف اليوم الخميس فريق طلائع الجيش تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران يومى الثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يفقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة البنك الأهلى المقبلة بسبب الإيقاف، وحصل جودوين على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى.

يستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.



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