الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد

نجح نادي الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب نظيره الاتحاد، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1، مساء اليوم الخميس.

واحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الغريمين الاتحاد والهلال مساء اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا: حمدالله يعزز رقمه القياسي في السوبر السعودي

افتتح البرازيلي مالكوم دي أولفييرا التسجيل مبكراً، وأحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعود نادي الاتحاد، بتسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدف التعادل لـ “النمور” في الدقيقة 21.

وتمكن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، من التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني من مجهود فردي رائع في الدقيقة 44.

وأضاف مالكوم الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89، واختتم البديل ناصر الدوسري مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وعزز الهلال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولاً على كأس السوبر السعودي بعدما حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2015 و2018 و2021.