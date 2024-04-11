قبل القمة.. كولر يوجه رسالة لجماهير الاهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب مباراة فريقه أمام زد في الدوري الممتاز، اليوم الخميس.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز أمام نظيره زد، اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بـ الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة، يوم الإثنين المقبل 15 إبريل، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة.

وقال كولر في تصريحات لقناة ” أون تايم سبورت”:” أستحوذنا على اللقاء منذ الدقيقة 15 حتى نهاية المباراة”.

وتابع:” ولكننا عانينا من عدم تحول الفرص إلى أهداف، ولكن أنا سعيد من الفرص الكثيرة”.

وواصل :” للأسف لدينا إصابات كثيرة من ضغط المباريات، وجميعهم من اللاعبين المؤثرين مع الفريق”.

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وأردف:” اللاعبون لا بحصلون على إجازات حتى في الأعياد، في الآخر هم بشر وليسوا ماكينتات، وهذا الضغط يؤثر على أعصابهم وذهنهم”.

وأضاف:” حتى لو أمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، هذه الإصابات تفرق معي، نحن نلعب 4 مباريات في أسبوع ونصف وهذا وقت مرعب”.

واختتم حديثه للجماهير:”أريد منكم أن تستمتعوا بالعيد والاحتفال اليوم بالفوز على فريق زيد، وأريد منكم ملىء المدرجات في مباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل لأنكم الداعم الأول لنا واللاعب رقم 12″.