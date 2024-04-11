تقارير: برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكدت تقارير صحفية، وجود رغبة من جانب نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد نجم الإسباني بيدري خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصحفي المختص بالانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات "x" تويتر سابقاً: "إن النادي الإسباني لديه رغبة قوية، في تمديد عقد لاعبه بيدري خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "النادي يقوم بتجهيز عقد جديد للاعب، ويستعد لتقديمه للاعب ومناقشته خلال الأشهر المقبلة".

واختتم رومانو تصريحاته: "كانت هناك رغبة قوية من جانب باريس سان جيرمان، للتعاقد مع بيدري خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب رفض كل هذه العروض التي تم تقديمها".

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني، بنهاية عام 2026.

وخاض اللاعب رفقة فريق برشلونة في الموسم الحالي 25 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين وتقديم 5 تمريرات حاسمة.