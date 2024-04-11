شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 - 4 - 2024 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، "قذيفة" وسام أبو علي أمام زد تُعيد الأهلى للانتصارات في الدوري، والزمالك يدهس الاتحاد السكندرى بثلاثية فى ثانى ليالى عيد الفطر.. فيديو، ومودرن فيوتشر يحقق فوزا قاتلا على المصرى 2 -1 بالدورى، وحسام حسن يطلب توقف الدورى 5 أيام إضافية قبل معسكر مباراتى بوركينا وغينيا

"قذيفة" وسام أبو علي أمام زد تُعيد الأهلى للانتصارات في الدوري

قاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير بهدف نظيف على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الزمالك يدهس الاتحاد السكندرى بثلاثية فى ثانى ليالى عيد الفطر.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك"

الفنان أحمد السقا يزور مران طلائع الجيش.. صور

حرص الفنان احمد السقا علي زيارة مران فريق طلائع الجيش اليوم الخميس حيث ارتدي قميص الفريق والتقط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني.

جهاز منتخب مصر في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

مودرن فيوتشر يحقق فوزا قاتلا على المصرى 2 -1 بالدورى

حقق مودرن فيوتشر فوزا قاتلا على نظيره المصرى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية

حسام حسن يطلب توقف الدورى 5 أيام إضافية قبل معسكر مباراتى بوركينا وغينيا

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، توقف مسابقة الدورى المصرى 5 أيام إضافية

عبد الرحمن محمد إلى أولمبياد باريس فى رفع الأثقال

تأهل رسميا عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال إلى أولمبياد باريس.

أحمد رفعت يخضع للمراقبة الطبية خلال إجازة العيد للاطمئنان على حالته

يخضع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لمتابعة طبية بشكل دورى خلال الفترة الحالية.

المنتخب الأولمبى يستبعد اختيار حارس مرمى فوق السن فى أولمبياد باريس

استبعد البرازيلى روجيريو ميكالى ضم حارس مرمى فوق السن فى قائمة المنتخب التى يتم استدعائها، للمشاركة فى أولمبياد باريس الضيف المقبل، وذلك بعد التألق الكبير للحارس الشاب حمزة علاء مع المنتخب فى بطولة غرب آسيا.

منتخب الصالات يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة ليبيا بأمم أفريقيا

يختتم اليوم الخميس، منتخب مصر لكرة الصالات، تدريباته لمواجهة ليبيا غدا الجمعة في انطلاقة مشواره ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات نهاية العام الجاري.