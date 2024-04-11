جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الخميس، اقامة 3 مباريات من العيار الثقيل في مسابقة الدوري المصري، ليشتعل الصراع مبكرا علي التواجد في المربع الذهبي قبل نهاية الدوري الأول لحجز مكان في البطولات الأفريقية.



حيث فاز الأهلي بعدف دون رد علي نظيره فريق زد، على أرضية استاد السلام، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري.



وفي مباراة أخرى أقيمت في الوقت ذاته تمكن فريق الكرة الأول بالزمالك من الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المباراة الثالثة اليوم الخميس، فاز فريق مودرن في تشر بهدفين لهدف علي المصري البورسعيدي.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بالتساوي مع إنبي، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 28 نقطة.

2- إنبي 28 نقطة.

3- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

4- المصري 27 نقطة.

5- زد 24 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة.

7- الجونة 22 نقطة.

8- سموحة 22 نقطة.

9- الأهلي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- مودرن فيوتشر 20 نقطة.

12- الزمالك 18 نقطة.

13- البنك الأهلي 18 نقطة.

14- الإسماعيلي 17 نقطة.

15- بلدية المحلة 16 نقطة.

16- فاركو 12 نقطة.

17- المقاولون العرب 12 نقطة.

18- الداخلية 9 نقاط.