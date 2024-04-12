شكرا لقرائتكم خبر عن زد ضد الاهلي .. شاهد اهداف مباراة الفريقين في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلي بهدف نظيف على زد سجله وسام أبو علي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري (دوري Nile).

الأهلي دخل مباراة الليلة وهو يعاني في بطولة الدروي بعدما خسر من البنك الأهلي 3-4 ثم تعادل مع أنبي 2-2 لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي.

بهذه النتيجة رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وسقط عمر كمال في الدقائق الأولى من اللقاء بعدما تعرض لإغماءة بسيطة لكنه سرعان ما واصل المشاركة في اللقاء .

أول الهجمات الخطرة في المباراة ، كانت من الأهلي في الدقيقة السادسة بعدما مرر كريم الدبيس كرة عرضية جيدة قام كهربا بتصليحها لعمرو السولية الذي سدد كرة أرتدت في قدم العش ووصلت الكرة مرة أخرى إلى السولية لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

نشط أداء زد تدريجياً ، وتعرض السولية لإصابة بسيطة أستكمل بعدها اللقاء ، واصل الأهلي الأداء بدون تركيز أمام مرمى زد وأهدر كهربا والسولية أكثر من فرصة أخرى للتسجيل.

أهدر طاهر محمد طاهر فرصة أخرى للتسجيل بعدما لعب له مروان عطية كرة لكن طاهر أساء التعامل معها ولعبها برأسه بعيداً عن الشباك ، وتواصل الهجوم الأهلاوي مع نهاية الشوط الأول لكن بدون تركيز وتصدى مصفى شوبير لتسديدة قوية وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ هذا الشوط بنفس نهاية الشوط الأول حيث الهجوم المتواصل من الأهلي لكن بعشوائية وغياب الدقة الأمر الذي أفقد الهجمات خطورتها خاصة في ظل تألق على لطفي حارس زد ، وشكّلت الهجمات المرتدة خطورة على مرمى الأهلي.

وشارك أحمد عبد القادر ووسام أبو علي بدلاً من عمرو السولية وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 63، وسدد وسام ابو علي رأسية خطرة تصدى لها على لطفي ببراعة قبل أن يُسدد عبد المنعم رأسية أخرى تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

وتعرض مروان عطية لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 68 وشارك محمد مجدي أفشة بدلاً منه، وواصل الأهلي الضغط على مرمى زد وألغى أمين عمر حكم المباراة هدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 75 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 شارك كريم فؤاد بدلاً من رضا سليم وموديست بدلاً من كهربا ، ونال أحمد عبد القادر بطاقة صفراء للإعتراض على قرارات الحكم في الدقيقة 88.

كثّف الأهلي هجماته في الدقائق الأخيرة للتسجيل ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 89 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة موديست ليودعها في شباك علي لطفي.

بعد الهدف نشط أداء زد بشكل واضح وحاول تسجيل هدف التعادل ، كما ضغط الأهلي لكن اللقاء ينتهي بفوز الأهلي بهدف نظيف.