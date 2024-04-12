لابورتا يحذر تشافي من باريس سان جيرمان.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، رسالة هامة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تشافي هيرنانديز.

ويأتى هذا عقب انتصار برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن لابورتا نزل الى غرفة ملابس فريق برشلونة بعد نهاية المباراة وهنأ تشافي على المباراة والأداء العظيم أمام باريس سان جيرمان.

وتابعت، بأن كلاهما قد اتفق على ان الرسالة الداخلية للاعبين يجب ان تكون بعيداً عن اي نشوة لأن الفرق فقط هدف واحد وهناك اياب صعب على ملعب مونتوجويك الأوليمبي.

وستقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب المونتجويك، مساء الثلاثاء المقبل 16 أبريل.

وستلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيتم إذاعة المباراة عبر قنوات "بي أن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة للخليج العربي، بكونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

