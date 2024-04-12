شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبدأ بدراسة مفاتيح لعب الأهلي قبل قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، بدراسة مفاتيح لعب الاهلي عن طريق مشاهدة مواجهته الأخيرة أمام زد إف سي، والتي فاز فيها الأهلي بهدف وحيد سجله وسام أبو علي.

ويشاهد جوميز المباراة أكثر من مرة، لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق الأحمر، حتي يتمكن من بناء خطته وتحديد الطريقة التي سيعتمد عليها فى تلك المواجهة الهامة.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الاهلى، في قمة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يدخل مواجهة الأهلي وفي جعبته 18 نقطة فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف، ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.