شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يغيب عن المصري فى مواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادي المصري لخدمات لاعبه حسين السيد ظهير أيسر الفريق، خلال المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام سيراميكا، وذلك بعد حصول حسين السيد على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام مودرن فيوتشر.

وكان المصري قد خسر أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصراً على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.