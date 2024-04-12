7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدوري،جوميز يعلن حالة الطوارئ في الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلى في القمة.
أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ في القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.
غادرت، بعثة فريقى سيدات ورجال النادى الأهلى إلى الجزائر لخوض منافسات بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية بمدينة وهران.
أمين عمر يبتعد عن إدارة مباراة القمة .. اعرف السبب
ابتعد الحكم الدولى أمين عمر عن إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى بعدما أدار الحكم الدولى مباراة الأهلى وزد أمس الخميس .
محمد سالم ينفرد برقم مميز رغم تراجع المقاولون العرب بالدوري
يعيش محمد سالم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حالة من التوهج الكروي خلال الموسم الجاري، حيث يعتبر سالم هو هداف ذئاب الجبل في الموسم الجاري برصيد 7 أهداف.
صلاح محسن يواصل الغياب عن المصرى أمام سيراميكا بالدورى
يواصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري، غيابه عن المشاركة مع فريقه، وذلك خلال اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام سيراميكا.
طلب جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقريرًا مفصلاً عن حالة المصابين في الفريق، والعمل على تجهيز العناصر التي من الممكن تجهيزها لدخول قائمة مباراة الأهلى، المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري، حيث يرغب المدير الفني في اكتمال صفوفه بأكبر قدر ممكن حتى يصبح أمامه اختيارات عديدة يمكنه الاعتماد عليهم.
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