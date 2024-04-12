7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدوري،جوميز يعلن حالة الطوارئ في الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلى في القمة.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ في القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على وسام أبو علي مهاجم الفريق ليقود هجوم الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز

غادرت، بعثة فريقى سيدات ورجال النادى الأهلى إلى الجزائر لخوض منافسات بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية بمدينة وهران.

أمين عمر يبتعد عن إدارة مباراة القمة .. اعرف السبب

ابتعد الحكم الدولى أمين عمر عن إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى بعدما أدار الحكم الدولى مباراة الأهلى وزد أمس الخميس .

محمد سالم ينفرد برقم مميز رغم تراجع المقاولون العرب بالدوري

يعيش محمد سالم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حالة من التوهج الكروي خلال الموسم الجاري، حيث يعتبر سالم هو هداف ذئاب الجبل في الموسم الجاري برصيد 7 أهداف.