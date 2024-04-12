الاهلي يتلقى صدمة قوية بشأن مدة غياب مروان عطية

تلقى النادي الاهلي ضربة قوية بعد تأكد غياب نجمه عن لقاء القمة أمام الزمالك، في الجولة العاشرة في مسابقة الدوري المصري.

وكشفت الأشعة التي خضع لها لاعب خط وسط الاهلي مروان عطية، مدة غيابه وتفاصيل إصابته.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغادر نجم الاهلي مروان عطية مباراة إف سي زد، في الدقيقة 68 وحل بدلًا منه محمد مجدي أفشة، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

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وأفادت تقارير صحفية، أن مروان عطية تم استبعاده بشكل رسمي من مواجهة الزمالك، يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن تكون مدة غياب لاعب خط وسط الاهلي، بين 10 إلى 14 يومًا بسبب شد في العضلة الخلفية.

وهذا يعني غياب مروان عطية عن مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي أيضًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل 20 أبريل.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.