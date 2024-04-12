شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد على معلول وهانى قبل قمة الدوري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود ثنائي الأطراف علي معلول ومحمد هاني بعدما غاب عن فريقهما في مباراة زد الأخيرة بالدوري، في ظل معاناتهما من الإجهاد العضلي.

وغاب علي معلول ومعه محمد هاني عن مباراة الأهلي أمام إنبي وزد في الدوري بداعى الإجهاد، ورغبة من الجهاز الفني في منحهما قسطا من الراحة في ظل ضغط المباريات الأفريقية والمحلية.

وبات موقف الثنائي معلول وهاني يؤهلهما للجاهزية من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في مباراة القمة، على أن يعودا لقيادة الجبهة اليسرى واليمنى للأهلي أمام الزمالك وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.



على معلول من مران الأهلى اليوم



على معلول

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏