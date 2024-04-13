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موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لمهمة جديدة غدا السبت، عندما يحل ضيفًا ثقيلا على حساب نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة .

وستنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يقع ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا 
حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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