موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد لمهمة جديدة غدا السبت، عندما يحل ضيفًا ثقيلا على حساب نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة أقرب ملاحقيه، بينما يقع ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.