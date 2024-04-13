حمدلله مهدد بالإيقاف بعد ضربه في كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة مهدد بالإيقاف في الدوري السعودي بعد واقعة السوط.

كان أحد جماهير الهلال قد تعدي على حمدلله بالضرب بالسوط عقب اللقاء الذي جمع بين الزعيم والاتحاد أمس فس نهاءي السوبر السعودي.

نجح الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد برباعية مقابل هدف.



أكد المستشار القانوني، يعقوب المطير، أن الدولي المغربي عبد الرزاق مهدد بالإيقاف.

اوضح المطير في تصريحات عبر صحيفة “الميدان” السعودية أن حمدلله مهدد بالإيقاف وفقاً للمادة 57.

ومن المتوقع ان يتعرض حمدلله للإيقاف لمباراة أو مباراتين حال ظهر اللاعب المغربي وهو يسكب الماء على المشجع سواء عبر الفيديوهات على مواقع التواصل أو حال تقدم أحد الطرفين بشكوى رسمية.