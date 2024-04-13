مدرب طرابزون سبور يعلن إصابة تريزيجيه

أعلن عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عن إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في مباراة فريقه ضد سيفا سبور.

وشارك تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون أمام سيفا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسات الدوري التركي الموسم الحالي.

ولعب نجم منتخب مصر أساسيًا منذ بداية المباراة، التي انتهت بخسارة طرابزون بهدف دون رد، ولكنه غادر اللقاء بين الشوطين.

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وقال عبد الله أفجي في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أنه قام بتغيير تريزيجيه بين الشوطين بسبب الإصابة.

وأوضح مدرب تريزيجيه أن فريقه افتقد سرعة التمرير، إذا لم يستفد فريقه من الفرص أمام مثل هؤلاء المنافسين، فإن الخصم يخاطر أكثر.

وأكد أن المباراة لم تكن جيدة في الشوط الثاني، وفريقه كان الأضعف، وأنهم خسروا مواجهة لم يكن من المفترض أن يخسروها أبدًا.