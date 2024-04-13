لائحة الدوري السعودي تورط حمدالله بعد واقعة الجلد

بات المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مهددًا بالإيقاف في دوري روشن بعد واقعة نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان أحد مشجعي نادي الاتحاد قد تعدى بالضرب على حمدالله عقب مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال على العميد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل المهاجم المغربي هدف العميد الوحيد في شباك الزعيم، الذي توج باللقب الرابع في تاريخه.

وقام مهاجم العميد بالتنازل أمام السلطات في مدينة أبو ظبي بالإمارات، بعد أن تعرض للضرب من قبل هذا المشجع.

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وبات حمدالله مهددًا بالإيقاف من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، في حال دون خالد الطريس حكم اللقاء ما حدث من قبل النجم المغربي حين قام برش المياه نحو أحد الحضور في المدرجات.

ومن المتوقع أن يواجه نجم الاتحاد عقوبة الإيقاف لمدة مواجهتين، حيث يتم تدوينها كسلوك مشين.