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فانتازي.. أبرز نصائح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ الجولة 33 من الممتاز اليوم السبت، بمباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام، ومانشستر سيتي ضد لوتون تاون، واليونايتد ضد بورنموث.

ويجب التركيز على لاعبي وإيفرتون وأرسنال وشيفيلد وولفرهامبتون، بالإضافة إلى كريستال بالاس وبورنموث، بسبب خوضهم جولة مزدوجة في الأسبوع 34.

والأخذ في الاعتبار إن فريق توتنهام هوتسبير لن يخوض مباراة في الأسبوع 34، مع نجوم الفانتازي، سون هيونج مين والمدافع بيدرو بورو، وريتشارليسون.

وعند اختيار اللاعبين ذوي الملكية المنخفضة، يجب التركيز على مباراة ولفرهامبتون ونوتنجهام فورست، حيث يقدم سارابيا في الفترة الأخيرة اداء جيد وبملكية 1% فقط، بجانب ريان آيت نوري، وكريس وود الذي سجل 4 أهداف خلال آخر أربع مباريات.

لمشاهدة المزيد من النصائح تابع الفيديو التالي:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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