شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الجنسيات الأجنبية نجاحا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتربع دولة نيجيريا الدول الأكثر حضورا من لاعبيها في أندية الدوري المصري برصيد 22 لاعبا، يلعبون فى عدة أندية مختلفة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها من الدول التي تشهد تواجد لاعبين من الدوري المصري.

ولعل أبرز اللاعبين النيجيريين في الدوري المصري كلا من صديق أوجولا وفافور أكيم لاعبي سيراميكا، وكينجسلي سوكاري لاعب فاركو، وجونيور أجايي لاعب سموحة، ورشيد أحمد لاعب زد وايزي إيميكا لاعب المصري، وجودوين شيكا لاعب طلائع الجيش.

ويأتي في المركز الثاني دولة تونس برصيد 16 لاعبا في الدوري المصري، أبرزهم ثنائي الأهلي علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، وثنائي الزمالك سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، وفخر الدين بن يوسف لاعب المصري، وحمدي النقاز لاعب الإسماعيلي، ورفيق كابو لاعب إنبي، ومعتز زدام لاعب المصري.

ومن بعدهم المغرب في المركز الثالث برصيد 8 لاعبين، أبرزهم رضا سليم لاعب الأهلي، وثنائي بيراميدز وليد الكرتي ومحمد الشيبي، وأحمد بلحاج لاعب سيراميكا، وعبد الكبير الوادي لاعب مودرن فيوتشر.

وفي المركز الرابع يأتي منتخب غانا برصيد 5 لاعبين أبرزهم ثنائي الاتحاد السكندري ساليفو مورو وبنجامين بواتينج، وإسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي.

وفي المركز الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع دول الجزائر والكاميرون وبوركينا فاسو وأوغندا وغينيا ولكل منهم 4 لاعبين في الإيجبشن ليج، وأبرز لاعبي الجزائر في الإيجبشن ليج أحمد قندوسي لاعب سيراميكا، وثنائي المصري عبد الرحيم دغموم وغيلاس قناوي، ورزقي حمرون لاعب فاركو، ومن الكاميرون الأبرز جوزيف نجويم لاعب فيوتشر وفرانك ايتوجا لاعب الجونة.

ومن أوغندا أبرز اللاعبين جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب، ومن أبرز اللاعبين من بوركينا فاسو بلاتي توريه لاعب بيراميدز وايريك تراوري لاعب الإسماعيلي وسعيدو سنبوري لاعب البنك الأهلي، ومن أبرز لاعبي غينيا في الدوري المصري هو موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش وحاجي باري لاعب مودرن فيوتشر.