شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها إبراهيم نور الدين يدخل دائرة المرشحين لإدارة قمة الأهلى والزمالك.

إبراهيم نور الدين يدخل دائرة المرشحين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

دخل إبراهيم نور الدين دائرة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للأهلى

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التى أقيمت على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فرص مروان عطية من لحاق مباراة القمة

تعرض مروان عطية لاعب وسط الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية على هامش مباراة فريقه أمام زد أمس الخميس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

كولر يجهز أكرم توفيق للمشاركة أمام الزمالك تحسباً لغياب مروان عطية

يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجهيز أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، للمشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة بالدوري، وذلك لدعم خط الوسط تحسباً لغياب مروان عطية بعد إصابته في المباراة الماضية أمام زد.

جاهزية على معلول للمشاركة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإجهاد العضلى

تأكدت جاهزية التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال اللقاء المقبل أمام نادى الزمالك، وذلك بعد تعافيه من الإجهاد العضلى.

فى بيان رسمى.. الزمالك يعلن الإعتذار عن المشاركة ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة

أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا ، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر ابريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.

المصرى تامر درى رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد اللبناني

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم ، تعيين المحاضر الدولي المصري تامر دري رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم .