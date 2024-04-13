ليفربول يمنح صلاح فرصة أخيرة لتحديد مصيره

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي قرار الدولي المصري محمد صلاح، بخصوص مستقبله في الفترة المقبلة، بعد انتشار تكهنات برحيله، وذلك من أجل سرعة التعاقد مع بديله.

وارتبط محمد صلاح، في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر، مع ليفربول في نهاية موسم 2025، حيث يرغب الريدز في الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول.

وبحسب شبكة “givemesport”، فإن النادي الإنجليزي يتطلع إلى أن يتخذ محمد صلاح قرارًا سريعًا بشأن مستقبله مع الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن مصادر من ليفربول كشفت عن رغبة الإدارة في معرفة قرار الفرعون المصري، بخصوص استمراره في الصيف أو الرحيل.

وأوضحت أن إدارة الريدز ترغب في تحديد بديل محمد صلاح، والتعاقد مع في الميركاتو الصيفي المقبل، في حال قرر الرحيل.

وسبق وأن حصل ليفربول على عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ولكنه رفض العرض.