غيابات الزمالك عن قمة الدوري المصري ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الأهلي ضيفا على الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الزمالك من الإصابات قبل مواجهة الأهلي، إذ يغيب عن القمة محمد صبحي للإصابة في العضلة الضامة ومحمد أشرف "روقا" للإصابة في الخلفية ويوسف أوباما لإجراء جراحة في الفك، كما يعاني من إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة، ولم يتحدد حتى الآن موقفه من اللقاء.

ويغيب عن لقاء القمة الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود الونش، بسبب الإصابة بالصليبي، فيما عاد شيكابالا للتدريبات الجماعية للفريق، عقب غيابه الفترة الماضية، لإصابته بنزلة برد.

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