شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستهدف تحقيق الفوز الأول على الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة التي تجمع الفريقين بعد غد، الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء بعد غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، في مباراة يسعى كل مدير فنى لتحقيق الفوز بها، وحصد النقاط الثلاث.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتحقيق الفوز على الأهلى لعدة أسباب، منها مواصلة الانتصارات مع الفريق الأبيض، إضافة إلى تعويض الخسارة التي لحقت بفريقه أمام الأهلى فى المواجهة الماضية والتى انتهت بفوز الأحمر بنهائى كأس مصر والتتويج باللقب المحلى.

ويطمح جوميز لفوز الزمالك على الأهلى ليكون أول فوز على الفريق الأحمر، والفوز رقم 6 في مشواره مع الفريق حتى الآن، حيث تغلب الزمالك تحت قيادة جوميز على كل من الداخلية، والاتحاد السكندرى في بطولة الدورى، ومودرن فيوتشر وأبو سليم واحتساب نتيجة سوار لصالح الزمالك بالكونفدرالية أيضا لعدم حضور الفريق الغينى، بينما تعادل أمام الإسماعيلى وفيوتشر، وخسرمن الجونة والأهلى.

