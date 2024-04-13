نجم جديد بـ الزمالك على رادار حسام حسن في مباراة القمة  

يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، نجم الزمالك أحمد حمدي، وذلك تمهيدًا لضمه لقائمة الفراعنة خلال معسكر يونيو القادم.

ويقدم أحمد حمدي مستويات مميزة مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، في بطولتي الدوري المصري والكونفيدرالية الإفريقية.

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ومن المقرر أن يحضر حسام حسن مباراة الاهلي والزمالك القادمة في قمة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها بعد غدًا الاثنين.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مبارتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب الوطني بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المركزين الثاني والثالث برصيد أربع نقاط.