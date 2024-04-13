شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها اختيار إبراهيم نور الدين حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وإعلان الكاف حكم مباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية، بالإضافة إلى تأهل ابتسام زايد لاعبة الدراجات الى اولمبياد باريس

رسميا.. إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة القمة ومحمد عادل على تقنية الفار

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

الأهلي يحدد موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري الأبطال

حدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

موعد مباريات الجولة الخامسة من دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد التعديل

تعود مباريات دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد توقف دام شهر كامل خلال شهر رمضان الكريم، الثلاثاء المقبل، لحسم بطاقتى الصعود المباشر للممتاز، والثالثة التي يخوض صاحبها دورة رباعية مع أوائل المجموعات في القسم الثالث.

كاف يعلن عن حكام مباراة الزمالك ودريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولي.



ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات تتأهل لأولمبياد باريس 2024

نجحت ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات فى التأهل لمنافسات دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024، للمرة الثالثة على التوالى.

جاهزية شيكابالا للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

تعافى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من دور البرد الذى عانى منه مؤخرا وتسبب فى إبعاده عن آخر مباراتين للفريق.

رفع الإيقاف عن زينة العلمى لاعبة سيدات طائرة الأهلى

شهدت الساعات القليلة الماضية رفع الإيقاف محلياً عن اللاعبة زينة العلمى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بعد التحقيق معها بعد الأزمة التى نشبت بينها وبين عماد نوار المدير الفنى للسيدات.

