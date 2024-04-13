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الغيابات تهدد برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

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ياسر رشاد - القاهرة - يهدد شبح الغيابات فريق قبل المواجهة المرتقبة أمام في الكلاسيكو والذي يأتي في إطار منافسات .

ويصطدم برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد، يوم 21 أبريل الجاري، في كلاسيكو الدوري الإسباني في ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويواجه برشلونة نظيره قادش مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة صمن منافسات الجولة 31 من الليجا الإسبانية.

ويخشى برشلونة من شبح الغيابات حيث ذكرت  صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن هناك 3 لاعبين من بين صفوف نادي برشلونة مهددين بالغياب عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا حصل الثلاثي أوريول روميو، أندرياس كريستنسن وإيلكاي جوندوجان على بطاقة صفراء في مباراة قادش اليوم السبت، فإن الثلاثي سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام النادي الملكي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 67 نقطة،في حين ينفرد ريال مدريد بصدارة الليجا برصيد 75 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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