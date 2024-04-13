النصر يستعيد نجمه قبل مباراة الفيحاء في الدوري السعودي

تلقى فريق النصر، خبرًا سارًا باستعادة خدمات لاعبه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، قبل مواجهة الفيحاء، مما يدعم خيارات المدرب لويس كاسترو.

ويستعد نادي النصر لخوض لقاء أمام الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 28 من عمر الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فقد عاد المدافع عبد الإله العمري لتدريبات فريقه، بعد أن شارك بالكامل في مران الفريق، اليوم السبت.

وغاب عبد الإله العمري، عن صفوف فريق النصر، منذ إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مواجهة العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، 11 مارس الماضي، والتي انتهت بخسارة الفريق بركلات الترجيح.

اقرأ أيضًا: تقرير حكم مباراة الهلال والنصر يدين رونالدو

وعلى الجانب الآخر، واصل الثنائي سامي النجعي ووليد عبد الله، البرنامج العلاجي الخاص بهما.

ويعاني النجعي من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض له أمام ضمك في الجولة 27 من الدوري، يوم 5 أبريل الجاري.

أما وليد عبد الله المصاب فيعاني من تمزق في العضلة الأمامية تعرض له أمام الحزم في الجولة 22 من الدوري، يوم 29 فبراير الماضي.