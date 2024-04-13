موعد عودة نيمار لـ الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، موعد عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان قد أصيب نيمار في شهر أكتوبر الماضي بالرباط الصليبي، مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.

ووفقًا لـ صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، كشفت أن ريكاردو روسا، طبيب نيمار، حدد موعد عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الهلال في الفترة القادمة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وتابعت الصحيفة أن المسؤولين داخل نادي الهلال أكدوا التزام نيمار بالبرنامج التأهيلي.

وأردفت الصحيفة أن نيمار متواجد في السعودية لاستكمال برنامجه العلاجي داخل النادي،وحضور مباريات فريقه.

أقرأ أيضًا.. بينهم ماني وتيليس.. 5 نجوم من النصر مهددون بالغياب عن مباراة الخليج

يذكر أن الهلال تعاقد مع نيمار منتصف أغسطس الماضي قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تاريخية قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو.

وشارك نيمار رفقة الهلال في 5 مباريات ببطولات الدوري ودوري أبطال آسيا وسجل خلالها هدفا وصنع 3.

ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال ينتهي بنهاية موسم 2024-2025.