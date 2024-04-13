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الامارات | وديتان لمنتخب الإمارات تحت 20 سنة مع سورية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وديتان لمنتخب الإمارات تحت 20 سنة مع سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الإماراتي للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً لخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب السوري يومي 15 و 18 أبريل الجاري خلال معسكره الداخلي المقام في الشارقة, الذي يأتي ضمن  برنامج تحضيراته للمشاركات المقبلة أهمها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا ، وستقام المباراتان في ملعب نادي الحمرية الساعة 17:50 مساء.

واختار الجهاز الفني لـ"الأبيض الشاب" بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 22 لاعباً للمشاركة في المباراتين وهم: حمد حسين طايع، نهيان مبارك الهلالي، يوسف أحمد سعيد ( الجزيرة ) سيف عبيد الكعبي ، فهد جاسم آل علي ( الشارقة ) حمدان سعيد باسويدان، أحمد محمد حسن، سيف محمد ثاني، علي عبدالله الصفار، غيث بدر سهيل، محمد فهد البناي ( شباب الأهلي) سهيل عمر سالم ، عامر أحمد الفارسي ، عبدالله فيصل علي، عيد محمد ربيع، محمد عبدالله الزعابي ( العين) عبيد سالم ربيع، عيسى عبدالله محمد ( النصر )، راشد عبدالله المزروعي، سيف ناصر الفارسي، عبدالله أنور الحمادي (الوصل).

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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