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براهيم دياز يقود تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل مواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر لهذا الموسم 2023/2024.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن فريق صاحب المركز الثاني.

فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وذلك قبل مواجهة الثنائي اليوم.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، روديجر، ناتشو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، خوسيلو.

وكان ريال مدريد قد تعادل بثلاثة أهداف لمثلهم أمام مانشستر سيتي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة لهذا الموسم، والتي شهدها ملعب “سنتياجو بيرنابيو”، ليتأجل الحسم لمباراة العودة والتي ستكون على ملعب “الاتحاد” الأسبوع المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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