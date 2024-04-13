محمد صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.
ويبحث هالاند عن التتويج بالحذاء الذهبي، بعد التوهج مع العملاق الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 20 هدفًا، ليحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدف.
- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدف.
- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدف.
- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدف.
- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدف.
- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدف.
- سون هيونج مين (توتنهام) – 15 هدف.
- جارود بوين (وست هام) – 15 هدف.
- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدف.
- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدف.