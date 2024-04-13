محمد صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

ويبحث هالاند عن التتويج بالحذاء الذهبي، بعد التوهج مع العملاق الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 20 هدفًا، ليحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدف.

- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدف.

- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدف.

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدف.

- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدف.

- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدف.

- سون هيونج مين (توتنهام) – 15 هدف.

- جارود بوين (وست هام) – 15 هدف.

- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدف.

- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدف.