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تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي مدرب تشكيل الفريق لمباراته أمام قادش المقررة مساء اليوم على ملعب "رامون دي كارانزا" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين في بطولة "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يحتل قادش المركز الثامن عشرو لديه 25 نقطة.

تشكيل برشلونة..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

خط الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.

البدلاء: أراوخو، بيدري، رافينها، إينياكي بينيا، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كايسادو، جويو، ميكا فاي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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