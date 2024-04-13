تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي مدرب برشلونة تشكيل الفريق لمباراته أمام قادش المقررة مساء اليوم على ملعب "رامون دي كارانزا" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يحتل قادش المركز الثامن عشرو لديه 25 نقطة.

تشكيل برشلونة..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

خط الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.

البدلاء: أراوخو، بيدري، رافينها، إينياكي بينيا، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كايسادو، جويو، ميكا فاي.