لويس ألبرتو يضغط للرحيل لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الإسباني لويس ألبرتو، نجم لاتسيو الإيطالي، من الانتقال إلى الدوري السعودي.وأكد الإسباني لويس ألبرتو رغبته في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-24. وحسب ما أشار إليه مراقبون، فإن الأمر يمثل دلالة مهمة على رغبة اللاعب صاحب الـ31 عاما من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».وسبق لتقارير أن ربطت ألبرتو بالانتقال إلى الدوري السعودي، الذي بات يمثل قبلة للكثير من نجوم كرة القدم العالميين، منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في شتاء العام الماضي 2023.

فسخ تعاقدي

وقال لويس ألبرتو في تصريحات صحفية، أبرزها موقع «فوتبول إيطاليا» الناطق بالإنجليزية «كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بالنسبة إلي. لا أعلم كيف سيكون مشروع النادي، لكن يمكنني القول إنني بالتأكيد لن أكون جزءا من المشروع الموسم المقبل».

وأضاف ألبرتو «لقد طلبت فسخ تعاقدي مع النادي بالفعل. لا أريد الحصول على يورو واحد إضافي من لاتسيو».

وأكد النجم الإسباني أن الرحيل يمثل الخطوة الصحيحة حاليا، مضيفا «لقد أعطاني هذا النادي الكثير، لكن حان الوقت للتنحي جانبا وترك الفرصة للاعبين آخرين».

احترام الاتفاقيات

من جهته رد مدير لاتسيو ماريانو فابياني على لويس ألبرتو في مقابلة مع قناة لاتسيو ستايل، المحطة الإذاعية الرسمية للنادي، أمس.

وقال فابياني «هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكن ربما لم تكن الليلة مناسبة للقيام بذلك».

وأضاف «عندما تم تعيين إيجور تيودور، أخبرني لويس ألبرتو أنه ربما يرغب في الرحيل في نهاية الموسم، لقد طلبنا منه إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، لكننا لم نقدم أي وعود، لم نعده بأننا سنلغي عقده».

وتابع مدير لاتسيو «بالتأكيد يجب احترام الاتفاقيات، لكن يجب علينا تحليل هذا الوضع بعمق بهدوء وسكينة».

لا نقبل التسوية

وقال «هذا لن يمر دون أن يلاحظه أحد في أعين النادي. لن نتقاتل لكننا لا نقبل التسوية. لا أعرف ماذا حدث بعد 6 أشهر فقط من تمديد عقده، سأتحدث معه، لكن لم يكن هذا هو المكان المناسب ولا الوقت المناسب لقول شيء كهذا، سنستمع إليه ونرى كيف نتحرك».

لويس ألبرتو مع لاتسيو: