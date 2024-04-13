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برشلونة يخطف قادش بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الفوز على قادش يهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل جواو فيليكس هدف برشلونة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: فورت، كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا خلف المتصدر بـ 78 نقطة، بينما توقف رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الـ18.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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