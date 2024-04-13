برشلونة يخطف قادش بهدف نظيف في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة الفوز على قادش يهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل جواو فيليكس هدف برشلونة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: فورت، كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا خلف ريال مدريد المتصدر بـ 78 نقطة، بينما توقف رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الـ18.