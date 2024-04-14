شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 13 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الزمالك اليوم السبت 13 - 4 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.



فقرة فنية وخططية للاعبى الزمالك استعدادا لمباراة القمة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء القمة المقبل أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد صبحى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محاضرة فنية من جوميز للاعبى الزمالك قبل مران اليوم

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوباما يواصل الغياب عن التدريبات الجماعية فى الزمالك

يستمر غياب يوسف أوباما لاعب الفريق لكرة القدم بنادى الزمالك عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الجارية فى ظل الإصابة التي يعانى منها فى الفك، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير.

آخر تطورات إصابات الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى مباراة القمة

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، فى المباراة التي تقام السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.