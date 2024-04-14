شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كريم نيدفيد من اللحاق بمواجهة الزمالك فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال موقف كريم نيدفيد لاعب الأهلي، من اللحاق بقمة الدوري أمام الزمالك مساء بعد غد الإثنين غامضا، في ظل معاناة اللاعب من رشح في الركبة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف كريم نيدفيد النهائي من قمة الدوري غدا الأحد سواء بالانضمام لقائمة الأهلي أو تأكد غيابه عن المباراة، حيث تعد فرصه في اللحاق بمباراة القمة بنسبة 50%، حيث يخضع اللاعب لفحوصات جديدة غدا الأحد لحسم موقفه النهائي من القمة.

وكشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب وسط الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية جاءت مطمئنة، وأظهرت عدم إصابة اللاعب أو معاناته من إجهاد عضلي، وأنه جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الاثنين المقبل.

وأكد المصدر أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة مروان عطية في قمة الدوري، ولكن القرار النهائي يرجع إلى مارسيل كولر الذي يتردد في مشاركة اللاعب بالقمة وقد يحتفظ به على دكة البدلاء، والدفع به وقت الحاجة إلى جهوده، أو ادخاره لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي بالكونغو يوم الجمعة المقبل.

ويعاني مروان عطية من إجهاد في العضلة الخلفية تعرّض له خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام زد الأخيرة، ولم يستكمل اللقاء.

وأدى مروان عطية جلسات علاج طبيعي صباح اليوم ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏