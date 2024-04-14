شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 13 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 13 - 4 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

سيدات الكرة الطائرة بالأهلى يتوجن بكأس مصر بعد الفوز على الشمس 3 - 0

تُوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 3 / 0، فى نهائى المنافسة للمرة الـ36 فى تاريخه.



دقيقة حداد على روح العامرى فاروق فى الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة

شهد الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، الوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي.‏



الدماطى: الأهلى لديه خبرات فى استضافة البطولات.. وهدفنا خروج البطولة بشكل مشرف

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي، التحية إلى مسئولي الاتحادين الأفريقي والمصري للكرة الطائرة، ووفد الفرق المشاركة، معربًا عن سعادته باستضافة الأهلي للبطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.



الأهلى مع الأسمنت الإثيوبى والفتح المغربى بقرعة البطولة الأفريقية لرجال الطائرة

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرك الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى بدءا من غد عن وقوع فريق القلعة الحمراء فى المجموعة الأولى بجانب كل من: الأسمنت الإثيوبي وجرين تيم الكونغولي والعدالة الكينى والفتح المغربى.



مروان عطية جاهز طبيا لقمة الدورى.. وكولر لم يحسم أمر مشاركته أمام الزمالك

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب وسط الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية جاءت مطمئنة، وأظهرت عدم إصابة اللاعب أو معاناته من إجهاد عضلي، وأنه جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الاثنين المقبل.



«أهلى 2007» يتوج ببطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالى

تُوج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.



عمر كمال ينافس هاني على قيادة الجبهة اليمنى للأهلي فى مباراة القمة

دخل عمر كمال لاعب الأهلي فى منافسة قوية مع زميله محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام الزمالك فى قمة الدوري الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري.