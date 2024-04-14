جواو فيليكس: هدفي مساعدة الفريق وسعيد لتحقيق الثلاث نقاط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جواو فيليكس مهاجم فريق برشلونة أن البارسا قدم مُباراة جيدة أمام خصم يصارع على البقاء في الدوري الإسباني مؤكدا أن المباراة لم تكن سهلة.

أضاف جواو فيليكس في تصريحات عقب نهاية المباراة:" سواء لعبت بشكل أساسي أو دخلت من دكة البدلاء دائمًا أريد مًساعدة فريقي".

وساهم فيليكس في فوز برشلونة بعد تسجيله هدف الفوز أمام قادش بعد مقصية مميزة سكنت الشباك لتنتهي بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، وحصده جائزة رجل المباراة.

تابع فيليكس: قبل عامين سجلت هدفًا مُشابهه لهدف اليوم ، في هذا الملعب أنا محظوظ بتسجيل الأهداف، لعبنا مُباراة جيدة ، لم تكن مُباراة سهلة ، قدّمنا أداءً جيداً منذ أول دقيقة وكُنا نُدرك كيف نُعاني.

وأشار: سعيد بالنقاط الثلاث، وأي لاعب يعمل لكي يلعب كأساسي سواء أنا أو أي لاعب آخر ، يُمكنني المُساهمة بشكل جيد بالفريق وسأبذل قُصارى جهدي عندما تُتاح لي الفُرصة للعب .

وأضاف: عانينا بالمُباراة نعم كان يجب أن نُسيطر أكثر ، قادش يلعب من أجل البقاء بالليجا لا يجب أن ننسى ذلك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا خلف ريال مدريد المتصدر بـ 78 نقطة، بينما توقف رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الـ18.