"المنافسة تشتعل".. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت، وشهدت اللقاءات الـ6 التي لُعبت اليوم 22 هدفا.
وسجل مهاجم مانشستر هدفا في فوز السيتي 5-1 على لوتون، بينما سجل دومينيك سولانكي في تعادل بورنموث مع مانشستر يونايتد.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن
1.إيرلينج هالاند - 20 هدفا
2.أولي واتكينز - 18 هدفا
3.محمد صلاح - 17 هدفا
4.دومينيك سولانكي - 17 هدفا
5.ألكسندر إيزاك - 17 هدفا.
وتستأنف باقي مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بمباراة وست هام يونايتد ضد فولهام.
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