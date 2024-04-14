الامارات | كلوب: تلقينا الضربة وسنستخدمها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه لا يشعر بالقلق في ما يتعلق بإرثه مع النادي، بعد الخسارة الأخيرة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي، ولكنه يريد أن يُنهي الموسم بمنح الجماهير شيئاً إضافياً للاحتفال به. وقال كلوب لشبكة «سكاي نيوز»: «بالنسبة لي، شاهدت ما يكفي من المسيرات والاحتفالات.. سنواصل المنافسة. في بعض الأحيان تكون الحياة وكرة القدم متشابهتين، تحتاج إلى ضربة قوية لتدرك سبب قيامك بما تقوم به، وتلقينا الضربة وسنستخدمها».