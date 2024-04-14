نبأ سار لـ كولر في الاهلي قبل مواجهة الزمالك

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نبأ سارًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الدوري.

وكشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطور جديد في الحالة الصحية لـ كريم وليد “نيدفيد”، قبل مواجهة الاهلي والزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي:”كولر يتلقى تأكيدات طبية بجاهزية كريم نيدفيد للتواجد في حسابات مباراة القمة”.

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وتعد جاهزية نيدفيد، دفعة قوية للمدرب السويسري، قبل الصدام المرتقب بين الاهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز، في ظل الإصابات التي يعاني منها وسط الملعب.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب الزمالك، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.