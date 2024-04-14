شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى مودرن فيوتشر اليوم فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الإسماعيلي مع مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى دورى nile برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض الفريق 14 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وحرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بالتعادل من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى بحثاً عن مواصلة الانتصارات.

يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى خدمات الثنائى على الملوانى وعبد الرحمن الدح أمام مودرن فيوتشر، ويواصل الثنائى الغياب عن الإسماعيلى لعدم الجاهزية بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهما.

في المقابل يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.