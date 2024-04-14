قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاهلي في القمة

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غلق المران الأخير للأبيض المقرر له اليوم، قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا: خماسي الزمالك خارج الخدمة في مباراة القمة أمام الاهلي

وقرر جوميز فرض السرية التامة على مران الفريق الأخير حتى لا يتم تسريب التشكيل وخطة اللعب التي سيلعب بها الفريق الأبيض أمام الغريم التقليدي الاهلي.

ويسعى جوميز للفوز في مباراة القمة غدًا لتصحيح وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الفريق الأبيض يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل المارد الأحمر المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر الذي لعب في السعودية، وتوج به المارد الأحمر بعد الفوز بهدفين دون رد.