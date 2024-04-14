اخبار الرياضه

نجم أتليتكو مدريد بديل محتمل لـ لابورت في النصر السعودي

0 نشر
0 تبليغ

إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي

إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي

أصبح الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قريبًا من الرحيل عن العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعاني النصر من فترة من عدم الإتزان، بسبب تراجع مستوى الفريق، بخسارته للألقاب، بالإضافة إلى أنه يحتل المركز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وأكد موقع “todofichajes” الإسباني، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، يرغب في العودة إلى بلاده، خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة وكريستال بالاس

ويبحث النصر عن بديل لابورت، حيث أن هناك رغبة قوية في التعاقد مع خوسيه خيمينيز، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

خيمينيز شارك مع أتلتيكو مدريد في 312 مباراة في جنيع المسابقات، وسجل خلالهم 12 هدفًا، وصنع 11 آخرين.

واستطاع خيمينيز أن يتوج بـ 5 ألقاب مع أتليتكو مدريد هي مرتين، الدوري الأوروبي، السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا