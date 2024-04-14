نجم أتليتكو مدريد بديل محتمل لـ لابورت في النصر السعودي

أصبح الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قريبًا من الرحيل عن العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعاني النصر من فترة من عدم الإتزان، بسبب تراجع مستوى الفريق، بخسارته للألقاب، بالإضافة إلى أنه يحتل المركز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وأكد موقع “todofichajes” الإسباني، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، يرغب في العودة إلى بلاده، خلال الفترة القادمة.

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ويبحث النصر عن بديل لابورت، حيث أن هناك رغبة قوية في التعاقد مع خوسيه خيمينيز، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

خيمينيز شارك مع أتلتيكو مدريد في 312 مباراة في جنيع المسابقات، وسجل خلالهم 12 هدفًا، وصنع 11 آخرين.

واستطاع خيمينيز أن يتوج بـ 5 ألقاب مع أتليتكو مدريد هي الدوري الإسباني مرتين، الدوري الأوروبي، السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.