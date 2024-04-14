7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 14-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

جمال علام: تلقينا إنذاراً من محامي فيتوريا ولن نمانع دفع الشرط الجزائى بشرط

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، للمطالبة بالشرط الجزائي فى عقده الذى تم فسخه.

33 دولة تشارك فى البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

أعلن الاتحاد الدولي للجودو ارتفاع عدد الدول المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري في القاهرة، إلى 33 دولة في منافسات الرجال والسيدات.

استاد القاهرة يفتح أبوابه للجمهور فى الثانية ظهر غدٍ لحضور قمة الأهلى والزمالك

يستقبل استاد القاهرة جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بدءاً من الثانية ظهر غدٍ الاثنين، استعداداً لحضور مباراة القمة التي تجمع الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

استمرار غياب صبحى وأوباما عن الزمالك أمام الأهلى فى القمة

يستمر غياب محمد صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام الأهلى فى المباراة التى تجمع الفريقين غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى فى ظل الإصابة إلى يعانى منها فى العضلة الضامة، بينما يواصل أوباما الخضوع إلى البرنامج التأهيلى بعد خضوعه لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير.

كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الزمالك فى القمة.. اعرف التفاصيل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، على إجراء تغييرات على تشكيل فريقه الذى خاض مباراة زد بالدوري، وذلك فى مباراة القمة أمام الزمالك. ويعود الثلاثى على معلول ومحمد هانى وبيرسى تاو لتشكيل المارد الأحمر فى لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري، والمقرر له غدا الاثنين فى السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

الأهلى يفرض سياجا من السرية على المران الأخير قبل مواجهة الزمالك

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، فرض سياج من السرية علي المران الأخير لفريقه باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الاثنين، ومن المقرر أن يشرح كولر للاعبيه خطة لقاء القمة ثم يعلن القائمة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

بعثة يد الزمالك تصل وهران استعدادا للسوبر والكؤوس الأفريقية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مدينة وهران الجزائرية بعد رحلة شاقة، تخللها ترانزيت بمطار الجزائر، قبل الطيران إلى مطار وهران، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس، المقرر لهما خلال الفترة من 14 إلى 27 أبريل الجاري.