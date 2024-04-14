تقييم محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، بشكل أساسي في تشكيل ليفربول.

وتوقف رصيد ليفربول عند 71 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر.

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وحصل الدولي المصري محمد صلاح على تقييم 6,7 وفقًا لموقع سوفا سكور، بعد أن شارك في كامل دقائق المباراة التي جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس.

– أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :

تسديدات على المرمى 1

محاولات المراوغة 2

فرص مهدورة 1

لمسات 45

خلق فرص 5

العرضيات 2

الكرات الطويلة 3

خسارة الاستحواذ 15

الأخطاء المرتكبة 1