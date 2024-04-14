المقاولون العرب يختتم تدريباته استعداد لبيراميدز بدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم فريق المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأدى الفريق مرانا قويا شرح خلاله المدير الفني بعض الجمل الخططية للاعبين.

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ويستضيف المقاولون العرب نظيره بيراميدز في الرابعة عصر الاثنين على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد محمد عودة محاضرة مع لاعبي المقاولون العرب شدد من خلالها على أهمية مواجهة بيراميدز القوي والذي يقدم عروضا قوية للغاية ويتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز في موسمها الحالي.

وطالب محمد عودة لاعبي المقاولون العرب بضرورة التحلي بالروح القتالية أمام بيراميدز، من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

وانتظم المقاولون العرب في معسكر مغلق بعد ختام المران من أجل مواجهة بيراميدز.